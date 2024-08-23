Окупанти визнали, що в колонії є загиблі співробітники ФСВП

У Волгоградській колонії відбувся бунт ув'язнених. Росіяни визнали, що там є загиблі.

Російські ЗМІ пишуть, що губернатор Волгоградської області підтвердив, що серед співробітників ІЧ-19 є загиблі. Спочатку писали про 4, а згодом уточнили, що загиблих 3, передає 24 Канал.

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Також кількох захопили в заручники

Зокрема, відомо, що у захопленій колонії в Суровікіні загинув начальник УФСІН Росії по Волгоградській області полковник внутрішньої служби Сергій Миколайович Коновалов. Водночас офіційно про це не повідомляли.

Також 8 співробітників у волгоградській ІЧ-19 були захоплені в заручники. Четверо з них зазнали поранень. Їх госпіталізували.

Під час проведення операції зі звільнення заручників усі четверо злочинців ліквідовано.

Серед загиблих співробітник ФСВП – 25-річний Сергій Гордополов.

Його доправили до реанімації з множинними ранами голови, закритою черепно – мозковою травмою, відкритими порізами спини.