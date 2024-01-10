Бунт в'язнів в Еквадорі: МЗС України закликає утриматися від поїздок до країни

Напередодні в Еквадорі в'язні втекли з тюрми. Це спричинило до підвищення рівня небезпеки в країні. І на фоні цього до українців звернулося МЗС.

У дипломатичному відомстві закликали українців утриматися від поїздок до Еквадору. У МЗС України зазначили, що пропонують не поспішати з мандрівкою до країни доти, поки не стабілізується безпекова ситуація.

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Що робити українцям в Еквадорі

Українцям, котрі перебувають на території Еквадору, рекомендують:

уникати місць масового скупчення людей;

не брати участі в демонстраціях;

неухильно дотримуватися заходів безпеки;

виконувати законні вимоги правоохоронних органів;

відстежувати повідомлення місцевих органів влади про подальший розвиток ситуації;

не залишати місця свого проживання без крайньої потреби;

завжди мати при собі документи, які посвідчують особу.

Якщо громадяни України на території Еквадору потрапляють у надзвичайну ситуацію, яка загрожує життю та здоров'ю, у МЗС рекомендують без зволікань звернутися до Посольства України у Республіці Перу:

за номером телефону +51 993 458 779;

+51 993 458 779; адреса електронної пошти consul_pe@mfa.gov.ua;

consul_pe@mfa.gov.ua; цілодобова "гаряча лінія" МЗС України +38 044 238 1588;

+38 044 238 1588; адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua.

В Еквадорі ввели комендантську годину

Звернімо увагу, що президент Даніель Нобоа підписав указ №110. Він передбачає введення надзвичайного стану. А його мета – захист і гарантування безпеки та недоторканості, а також інших прав громадян, громадського порядку, соціального миру та конституційного ладу.

Згідно з надзвичайним станом, передбачається мобілізація поліції та збройних сил. Їх залучать для боротьби з порушеннями порядку всередині країни.

Також запроваджується комендантська година. Вона спрямована на обмеження зібрань і дій, які можуть підірвати громадський порядок.

Відомо, що діятиме комендантська година щодня з 23:00 до 05:00. Винятком будуть базові послуги, охорони здоров'я, ключові сектори економіки, які є стратегічними для виробництва країни, а також журналісти.

Також указ №110 передбачає, що надзвичайний стан у країні триватиме 60 днів.

Що сталося в Еквадорі

Надзвичайний стан Даніель Нобоа оголосив через втечу з в'язниці одного з найвідоміших ватажків наркобанд країни Адольфо Масіаса. Він – лідер банди Los Choneros.

Чоловік відбував 34-річний термін у в'язниці La Regional. Потрапив за ґрати за торгівлю наркотиками та вбивство. Відомо, що він втік того дня, коли його мали перевести до в'язниці суворого режиму у Гуаякілі.

Після цього на місцевий телеканал TC Television у місті Гуаякіль увірвалася група озброєних людей у масках. Вони влаштували штурм будівлі та взяли ведучих у заручники просто під час прямого ефіру.