"Запросив битися, мов у пеклі": бунтівники з Капітолію готові свідчити проти Трампа

Учасники штурму Капітолію готові свідчити проти Дональда Трампа у справі щодо імпічменту. Серед них є і шаман культу QAnon.

Джерело: Vice

Служитель конспірологічного культу Джейкоб Ентоні Чанслі переконаний, що Трамп його зрадив, тому готовий свідчити проти 45 президента США.

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Адвокат Чанслі Ел Уоткінс розповів: шаман заявив, що напередодні штурму Капітолію 6 січня, люди отримали від Трампа "запрошенням піти до Капітолія разом із президентом і битися там мов у пеклі".

Якщо розглянуті звинувачення для імпічменту мають підстави, голоси Ченслі та інших осіб, причетних до події, повинні бути почуті,

– заявив адвокат.

Ще один учасник штурму Капітолію – Гаррет Міллер – опублікував через адвоката заяву, у якій вибачився перед людьми та звинуватив у своїй поведінці Трампа.

25 січня 2021 року палата представників Конгресу США передала до Сенату резолюцію щодо імпічменту Трампу. У ній міститься лише одне звинувачення: підбурювання до заколоту.

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