Через негоду на Одещині позривало дахи, на магазин впало дерево

30 червня 2022 , 22:04
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Джерело:

фейсбук Вячеслава Чернявского

Одещиною 30 червня пронеслася потужна негода. Десь були лише сильні підтоплення, а в Кілійській громаді позривало дахи та повалило дерева. Одне з них впало на місцевий магазин.

Через ці сильні пориви вітру, які повалили дерева, без світла залишилися кілька населених пунктів. Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків буревію.  

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Головне про буревій 30 червня 

Детальніше про все, що трапилося в цей день, розповів міський голова Кілії Вячеслав Чернявский. Частини даху зірвало одразу в кількох будинках. Дерево впало на магазин однієї з вулиць райцентру – Кагульській. 

Щодо проблем із електропостачанням, то немає світла в таких населених пунктах: 

  • село Василівка;
  • село Ліски;
  • селище міського типу Новоселівка та Кілія – частково. 

Всю інформацію про проблеми на лініях електропередач зібрали та передали в обленерго. Його фахівці вже працюють над відновленням живлення. Також одразу почали працювати комунальники, які ріжуть і забирають повалені дерева. 

Наслідки негоди 30 червня в Кілії на Одещині / Фото з фейсбуку Вячеслава Чернявского

Проте виключенням є деякі дерева, які не пошкодилися, а вирвалися з корінням. Їх підняли та закріпили, щоб рослини почали відновлення. 


Відновлення дерева, яке впало 30 червня / Фото з фейсбуку Вячеслава Чернявского

Також затопило Одесу 

Повідомляли про наслідки негоди 30 червня й жителі Одеси. Там пройшла надзвичайно сильна злива, яка затопила багато вулиць і доріг. 

На деяких фото з міста рівень води був вище висоти коліс легковиків. У регіональному Гідрометеоцентрі повідомили, що в місті за пів години випало 17 міліметрів опадів. Через це частково не працював електротранспорт, а також на вулицях одночасно працювали всі міські помпові станції.

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Автор: Олександр Марчак