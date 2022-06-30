Через негоду на Одещині позривало дахи, на магазин впало дерево

Одещиною 30 червня пронеслася потужна негода. Десь були лише сильні підтоплення, а в Кілійській громаді позривало дахи та повалило дерева. Одне з них впало на місцевий магазин.

Через ці сильні пориви вітру, які повалили дерева, без світла залишилися кілька населених пунктів. Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків буревію.

Напередодні Блискавка влучила в будинок і повалені дерева: Київ накрила потужна злива – промовисті відео

Головне про буревій 30 червня

Детальніше про все, що трапилося в цей день, розповів міський голова Кілії Вячеслав Чернявский. Частини даху зірвало одразу в кількох будинках. Дерево впало на магазин однієї з вулиць райцентру – Кагульській.

Щодо проблем із електропостачанням, то немає світла в таких населених пунктах:

село Василівка;

село Ліски;

селище міського типу Новоселівка та Кілія – частково.

Всю інформацію про проблеми на лініях електропередач зібрали та передали в обленерго. Його фахівці вже працюють над відновленням живлення. Також одразу почали працювати комунальники, які ріжуть і забирають повалені дерева.

Наслідки негоди 30 червня в Кілії на Одещині / Фото з фейсбуку Вячеслава Чернявского

Проте виключенням є деякі дерева, які не пошкодилися, а вирвалися з корінням. Їх підняли та закріпили, щоб рослини почали відновлення.



Відновлення дерева, яке впало 30 червня / Фото з фейсбуку Вячеслава Чернявского

Також затопило Одесу

Повідомляли про наслідки негоди 30 червня й жителі Одеси. Там пройшла надзвичайно сильна злива, яка затопила багато вулиць і доріг.

На деяких фото з міста рівень води був вище висоти коліс легковиків. У регіональному Гідрометеоцентрі повідомили, що в місті за пів години випало 17 міліметрів опадів. Через це частково не працював електротранспорт, а також на вулицях одночасно працювали всі міські помпові станції.

Днем раніше – Блискавка завалила міст на Київщині: дивіться відео