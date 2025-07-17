У Румунії пронісся потужний буревій: загинула жінка, повалені десятки дерев, пошкоджені будівлі

У четвер, 17 липня, Румунією пронісся потужний буревій. Внаслідок негоди загинула жінка, є низка руйнувань.

Ввечері того дня у столиці країни Бухаресті оголосили червоний рівень небезпеки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN та Observator.

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Які наслідки буревію в Румунії?

У четвер, 17 липня, з 17:30 до 18:00 у Бухаресті та повіті Ілфов було оголошено червоний рівень небезпеки через шквальний вітер і град.

Внаслідок негоди у місті Отопень загинула 49-річна жінка. В її будинок влетів уламок даху з сусідньої будівлі.

Метеорологи попереджували про потужні зливи у кількох регіонах країни. Стихія тривала кілька хвилин, але встигла завдати значних збитків.

Бурей пронісся Румунією: дивіться відео

За 15 хвилин випала половина місячної норми опадів, а температура повітря знизилася на 12 градусів за Цельсієм.

До приблизно 20 хвилин тому кількість дзвінків на номер 112 перевищувала 130. Рівень сигналу було підвищено, щоб пожежники могли втрутитися в найбільш серйозно постраждалі або уражені райони,

– розповів керівник Департаменту з надзвичайних ситуацій Раєд Арафат.

Очевидці описували явище, як щось "апокаліптичне".

У Румунії стався потужний буревій: дивіться відео

На автотрасі А1 Бухарест – Пітешть водії об'їжджали дерева, що впали на дорогу. Водночас траса DN1 застигла у заторі, що тривав понад годину. Підтоплення паралізувало рух у кількох районах столиці.

У повіті Яломіца також оголосили червоний рівень небезпеки. Десятки тамтешніх будинків підтопило, а град завдав значної шкоди. У Констанцанському повіті йшов сильний дощ, вітер повалив кілька дерев, одне з яких впало на припарковане поруч авто.

У Бухаресті за час дії штормового попередження рятувальники здійснили 50 виїздів. Прибрано 44 повалені дерева, 15 автівок були пошкоджені, зірвало 4 дахи будівель, паркан та 5 газових труб. Ліквідація наслідків триває.