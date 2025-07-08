Через штормову погоду: Укрзалізниця повідомила про затримку низки поїздів

Захід України звечора 7 липня накрила негода. Зокрема, на Закарпатті довелося змінити графік руху низки поїздів.

Штормова погода вплинула у тому числі на Словаччину та Угорщину. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю.

Дивіться також Негода на Заході: у низці областей масові знеструмлення через буревій

Які поїзди затримуються

Через нічну негоду на території Угорщини та Словаччини довелося частково зупиняти рух тамтешніх поїздів.

Через це низка рейсів Укрзалізниці очікували на пересадку українських пасажирів або ж були затримані.

Хороша новина в тому, що ми нікого не лишили наодинці з негодою і дочекалися українських пасажирів у Чопі,

– зауважили в УЗ.

Так, вночі повідомлялося, що пасажирів з Дебрецена й Кошице мали доставити до кордону резервними автобусами, а у Чопі їх чекав поїзд №28.

Однак, є й погані новині – низка серйозних затримок досі є. Негода пошкодила контактну мережу поблизу Баркасова та Сколе.

Станом на 10:50 8 липня затримуються наступні рейси:

№749/750 Відень – Київ (+8:20)

№27/28 Чоп – Київ (+7:25)

№749/750 Київ – Відень (+4:25)

№81/82 Чоп – Київ (+2:06)

№9/10 Будапешт – Київ (+1:14)

№95/96 Рахів – Київ (+0:41)

Вночі також були затримки угорською та словацькою залізницями поїздів №143/750 з Відня й Будапешта та №617/964 з Братислави.