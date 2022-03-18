Burger King каже, що не може вийти з ринку Росії через відмову партнера закривати ресторани

Партнер американської мережі закладів харчування Burger King відмовляється закривати їх в Росії. Тому компанія не може зупинити свою роботу на території країни-агресорки.

Підприємства Burger King в Росії контролює партнер – бізнесмен Олександр Колобов. Він відповідає за діяльність та нагляд за 800 ресторанами.

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Burger King не може вийти з російського ринку

Компанія Burger King зв'язалася з основним оператором бізнесу з вимогою призупинити роботу у Росії. Проте він відмовився це зробити. Анулювати угоду в односторонньому порядку неможливо. Для цього Burger King потрібна була б допомога влади країни-агресорки на місцях, це найближчим часом не відбудеться.

Ми зв'язалися з основним оператором бізнесу та зажадали призупинити роботу ресторану Burger King у Росії. Він відмовився це зробити. Чи хочемо ми негайно призупинити всі операції Burger King у Росії? Так. Чи можемо ми сьогодні примусово припинити роботу? Ні,

– мовиться у повідомленні.

У Burger King зазначили, що жодних юридичних положень, які дозволяли б в односторонньому порядку змінювати договір або дозволяти будь-якому партнерові просто піти або анулювати всю угоду, немає.

Окрім цього, компанія зобов’язалася перенаправляти будь-який прибуток, який вона отримує від бізнесу, Агентству ООН у справах біженців та пожертвувала мільйон доларів.

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Burger King не має своїх ресторанів в Росії. Майстер-франчайзі компанії на російському ринку є ТОВ "Бургер Рус". Тиждень тому Burger King призупинив підтримку мережі ресторанів на території країни-агресорки на рівні операцій, маркетингу та ланцюжка поставок.