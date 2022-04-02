У Бурині на Сумщині окупанти обстріляли будинки та авто мирних жителів: є поранені

Вчора, 1 квітня, у Бурині, що на Сумщині, російські окупанти обстріляли будинки мирних жителів. Внаслідок цього в одного з мешканців вогнепальне наскрізне поранення.

За словами голови Сумської ОВА Дмитра Живицького, поранений чоловік вже у лікарні, там йому надають медичну допомогу.

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Окрім цього, у Бурині ворог обстріляв цивільну машину, в якій перебували люди – двоє місцевих. Їх також із вогнепальними пораненнями передали медикам.

Сьогодні Живицький повідомив, що російські окупанти розширюють свою присутність на території Сумщини. Там помічена велика кількість ворожих військ, які проходять умовним "коридором". Через нього відбувається постійний рух військової техніки з Київської та Чернігівської областей у зворотному напрямку на Росію.

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