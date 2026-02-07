У Бурштині пережили найтривалішу повітряну атаку з початку війни: місцева ТЕС призупинила роботу

Бурштин на Івано-Франківщині пережив найтривалішу повітряну атаку з часів початку повномасштабного вторгнення. Росіни атакували громаду ракетами та дронами.

Про це Суспільному розповів голова громади Василь Андрієшин.

Дивіться також Росія обстрілювала Дніпропетровщину: у Дніпрі ворог поцілив у комунальне підприємство

Які наслідки атаки у Бурштині?

Росіяни завдали комбінованого удару ракетами та дронами по Бурштинській громаді Івано-Франківської області. Обстріл почався близько 03:00, а останні безпілотники збили приблизно о 09:00.

У місті зникло теплопостачання, немає ні гарячої, ні холодної води. Ці послуги відновляться орієнтовно до ранку 8 лютого. На щастя, житлові будинки не постраждали, поранених немає.

Бурштинська ТЕС, яка була основною ціллю ворога, призупинила роботу, зазнавши серйозних ушкоджень.

Довідка: Бурштинська ТЕС є однією з найпотужніших електростанцій України, яка забезпечує світлом 3 мільйони користувачів із Закарпатської та частково Івано-Франківської та Львівської областей.

Які наслідки масованої атаки по Івано-Франківщині?

Внаслідок обстрілів в Івано-Франківській області попередньо ніхто не постраждав. Відомо про пошкодження домогосподарств у Галицькій та Рогатинській громадах.

Застосовано 4,5 черги графіків погодинних відключень електроенергії через складну ситуацію в енергетиці.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що світло подаватиметься лише 4 – 5 годин на день найближчим часом. Також можливі перебої з водопостачанням.