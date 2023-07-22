Найбільш руйнівна буря за останні 30 років: Хорватію сколихнув потужний буревій

Західні регіони Хорватії 21 липня сколихнув потужний буревій. Хоча негода вирувала лише 15 хвилин, проте стихія наробила чималого лиха.

Місцеві розповідали, що не бачили такого потужного буревію останні 30 років. Дивом минулося без жертв.

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Негода повалила понад 200 дерев та зруйнувала туристичний табір

Негода накрила увесь регіон Істрія, проте найбільше постраждало місто Новіград, яке розташоване на березі Адріатичного моря. Як розповідають свідки, буря налетіла близько о 15:30 і тривала близько 15 хвилин.

За цей короткий час негода вщент зруйнувала кемпінг, де відпочивали десятки туристів. Потужний вітер з градом повалив десятки дерев. До слова, керівник місцевої пожежно-рятувальної служби повідомив, що не пам'ятає такого потужного буревію за останні 30 років.

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Найбільше постраждав кемпінг Aminess Camp Sirena. На щастя, там обійшлося без жертв, а відпочивальники отримали лише легкі травми.

На території бази відпочинку впали десятки дерев. Більшість із них – на намети, будинки на колесах та автомобілі. На усунення наслідків негоди місцевим службам знадобиться кілька діб.

Дуже постраждав кемпінг Aminess Camp Sirena, дивом обійшлося без летальних випадків. На території бази відпочинку впали десятки великих дерев, багато з них – на намети, будинки на колесах та автомобілі.

Мер міста повідомив, що негода повалила у регіоні близько 200 дерев. До правоохоронців надійшло повідомлення про зникнення людини. Наразі пошуки тривають.

Наслідки буревію у Хорватії / Фото Goran Sebelic / Cropix

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