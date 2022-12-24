США накрила жахлива снігова буря: є жертви, понад 1,5 мільйона людей – без світла

23 грудня у США понад мільйон осіб залишилися без світла. Через негоду також скасували авіарейси.

Сильний шторм атакував штати Нью-Йорк та Мічиган. Внаслідок негоди загинуло щонайменше 12 осіб.

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Що накоїла негода у США

Сильні снігопади призвели до скасування понад 5 тисяч авіарейсів. Циклон уже призвів до серйозних перебоїв з електроенергією. Так, без електрики лишилися майже 1,5 мільйона осіб. Водночас найбільше постраждали східні штати.

Жителі штату Північна Кароліна зазнають найбільшої кількості відключень. Там без електрики залишилися 175 тисяч осіб, за ними слідує Вірджинія – 152 тисячі.

Мер Мемфіса, штат Теннессі, оголосив надзвичайний стан, заявивши, що погана погода несе серйозну загрозу громадській безпеці.

Найсильніший удар шторму має припасти на центральну та північно-східну частини США, але морози вже дісталися навіть південного штату Техас.

США атакувала негода / фото BBC, The New York Times

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Шторм у США дуже небезпечний

Синоптики AccuWeather попередили про небезпеку: арктичний шторм може швидко трансформуватися у "бомбовий циклон". Це може відбутися у результаті процесу, який називають "бомбогенезом" – відбувається, коли атмосферний тиск падає, і холодне повітря стикається з теплим повітрям.

У деяких районах країни похолодання таке сильне, що декілька хвилин на вулиці можуть призвести до серйозного обмороження. Національна метеорологічна служба попередила американців про ймовірність снігових шквалів – сильних снігопадів зі штормовим вітром.