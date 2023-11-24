Вдавав мертвого заради дружини: у Росії засудили бурята, який не хотів вертатися в Україну

Окупант з Бурятії придбав свідоцтво про власну смерть, щоб не повертатися на війну. Однак його план не спрацював.

Бурята Зоригто Арабжаєва визнали винним у дезертирстві і засудили до 5 років в'язниці. Таке покарання чоловік отримав за оригінальний спосіб зберегти собі життя.

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Дружина погрожувала накласти руки

У листопаді 2022 року Арабжаєва мобілізували. Навесні 2023 року чоловік приїхав додому у відпустку і вирішив більше не повертатися на війну. Для цього він купив собі фальшиве свідоцтво про смерть. Саме цей папірець син Арабжаєва вручив військовим, які прийшли за його батьком. Коли пізніше окупанти второпали, що документ – підробка, то бурята затримали.

У суді він пояснив, що нібито не хотів повертатися на фронт через дружину, яка перебуває у дуже важкому емоційному стані. За словами обвинуваченого, у вересні 2022 року їхній старший син загинув у ДТП, а за два місяці його самого призвали. Жінка Зоригто погрожувала суїцидом, якщо той знову поїде в Україну.

У Росії школяру дали 6 років тюрми за "спробу теракту"

У країні агресорці 17-річного Єгора Балазєйкіна засудили за намагання підпалити військкомат. За даними слідчих, хлопець на початку 2023 року кинув коктейлем Молотова у двері військкомату у місті Кіровськ Ленінградської області. Втім, загоряння не відбулося. Спочатку школяра затримали нібито за хуліганство, а згодом перекваліфікували його дії як спробу теракту.

У суді Єгор підтвердив факт підпалу військкомату, хоча й не погодився з формулюванням обвинувачення. Підліток відкрито заявив, що він проти так званої "сво". Хлопець сказав, що він "винен у своїй байдужості". "На початку війни мені було все одно, а це все одно, що підтримувати", – визнав школяр. Також він розповів, що на його позицію вплинула смерть дядька, який загинув на війні в Україні.