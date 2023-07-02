Щоб мали чим "обідати": волонтери з Бурятії оголосили збір на корову окупантам

Російські волонтери намагаються допомагати своїм представникам так званої "другої армії світу". До прикладу, вони вирішили відкрити збір на корову, щоб загарбникам було чим "обідати".

Про "важливий збір" на потреби російської армії повідомляють російські телеграм-канали. Волонтери планують зібрати 70 тисяч рублів, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також На росТБ хочуть вчити першокласників воювати: наводять дивні аргументи

Потрібно м'ясо для обідів

На корову для окупантів почали збирати гроші у Криму. У 2022 році в окупованому Армянську відкрили бурятську юрту "Солдатський привал". У цій "організації" російські волонтери годують окупантів домашніми обідами.

Вочевидь, готувати їжу немає з чого, тому росіяни вирішили просити допомоги у місцевих. Уродженці Бурятії бідкаються, що щодня приймають сотні російських загарбників, а м'ясо для приготування їжу вже закінчилося. Тому буряти вирішили звернутися за допомогою до росіян.

У мережі 29 червня опублікували збір на корову. Організатори заявили, що треба зібрати "усього 70 тисяч рублів". За підрахунками окупантів, м'яса повинно вистачити на три – чотири місяці, тому закликають росіян "донатити на корову".

Проте підтримувати "асвабадітєлєй" у мережі не поспішають. За три дні волонтери ледве назбирали 22 тисячі рублів. Окрім того, буряти жаліються, що у Криму корову можна купити щонайменше за 50 тисяч рублів.

У Криму ширяться панічні настрої

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що окупанти в Криму евакуюють родини та постійно скиглять через контрнаступ ЗСУ.

За його словами, до тимчасово окупованого Криму цього літа їдуть хіба навіжені. Чубаров стверджує, що на півострові дуже низькі ціни на оренду та нерухомість. Крім того, подейкують, що окупанти уже поволі тікають з Криму. Особливо скиглять власники ресторанів та готелів. Вони фактично залишилися без прибутку, а серед місцевих ширяться панічні настрої.

"Що стосується виїзду – ми помітили, що керівники каральних окупаційних структур евакуювали свої родини. Але не можна говорити про посилення потоку людей, які виїжджають щодня", – заявив Чубаров.