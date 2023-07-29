Іграшка в українському вбранні дуже налякала росіян: у Бурятії через неї евакуювали людей

В Росії стався справжній переполох через іграшкову вівцю в національному українському вбранні. Жителі Бурятії так перелякалися через символіку України, що вивели людей з крамниці та викликали на місце подій силовиків.

Інцидент стався у селищі Селенгинськ. Там місцева 37-річна жителька знайшла іграшку. Про це пишуть російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Росіяни запанікували через іграшку

Жінка віднесла іграшкову вівцю у магазин. Також вона сфотографувала знахідку та виклала світлину через месенджер у місцеву групу, щоб знайти її власника.

В соцмережах вже є фотографія цієї іграшки. На кадрах можна побачити, що вона одягнена в український національний костюм. На вівці написано, що вона заспіває "душевну українську народну пісню "Несе Галя воду", якщо натиснути на кнопку.



Через цю іграшку евакуювали цілий магазин / Фото з соцмереж

Плюшева тварина дуже налякала співробітників магазину. Вони провели евакуацію людей та викликали до крамниці ОМОН й ФСБ. Силовики перевірили іграшку, однак не знайшли в ній вибухівку й інших небезпечних речовин.

Інші курйозні історії з іграшками та росіянами

Не так давно у Китаї створили іграшкового Рамзана Кадирова. Кремлівські посіпаки почали цим пишатися та назвали так званого голову Чечні "борцем за справедливість".

Раніше пропагандисти Кремля хизувалися нібито створенням військового робота М-81, який буцімто може виконувати бойові завдання. Пізніше з'ясувалося, що росіяни просто замовили китайську іграшку з онлайн-магазину та презентували її як свою військову розробку.

, схожий випадок стався у Краснодарі в жовтні 2022 року. Там теж силовики перевіряли іграшкову вівцю і також нічого у ній не знайшли.