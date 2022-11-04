У Бурятії жінки вийшли на антивоєнний мітинг, але тривав він не довго

У Бурятії 4 листопада відбувся протест через війну. Вже традиційно, довго він не протривав. Протестувальників оперативно повантажили в автозаки.

"У мене взагалі ніяких прав нема": як минув протест у Бурятії

Місцеві мешканці запланували протест ще 3 листопада. Бурятський активіст закликав усіх виходити на акцію. Про це 24 канал повідомляє з посиланням на місцеві ЗМІ.

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Ми не готові втрачати своїх близьких заради бажань Путіна. Скажімо рішуче "ні" цій злочинній війні,

– сказав активіст.

По суті, вбивства українців росіян не дуже турбують. Вони просто самі не хочуть гинути на війні, тому й вирішили вийти на акцію.

Буряти мали завадити проведенню провладної акції на честь Дня народного єднання. Вони вийшли на площу Совєтов в Улан-Уде. Кільком жінкам таки вдалося зірвати акцію.

Силовики оперативно перекрили площу й затримали всіх, хто намагався по ній пройтися. Серед них було щонайменше 8 активісток. У двох з них в автозаку взяли пояснення, а після того дали попередження й відпустили.

На відео з місця події одна з жінок обурювалася таким ставленням.

Я не можу (вийти на акцію – 24 канал)? У мене взагалі ніяких прав нема?

– казала жінка.

Однак відповіді на ці питання так і не було.

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Невдалий протест у Чувашії

Не тільки бурятам не вдаються мітинги, мобілізовані у Чувашії теж не довго протестували. Вони відмовлялися брати участь у війні через те, що їм не виплатити 300 тисяч рублів. Однак протест закінчився дуже швидко – у навчальний центр приїхали ОМОНівці та Росгвардія.

Вони придушили протестні настрої, а замість 300 тисяч рублів "мобіки" отримати гумові чоботи й спальні мішки.

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