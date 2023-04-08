Бурятські пожежники палили траву, а спалили пів села: вражаюче відео

У російському селі Солонці планово спалювали суху траву. Там пожежники палили траву в полі і випадково спалили пів села.

Російські пропагандисти скаржаться, що місце пожежі радше нагадує поле бою.

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Відомо, що спершу проблем у російських рятувальників не було. Але вже після того, як МНСники закінчили, вогонь спалахнув знову і перекинувся на житлові будинки.

Як розповіла жителька села Солонці Ольга Медведєва, вогонь буквально за секунду перекинувся з гілки кущів на паркани і житлові будинки.

У нас біля паркану був стіс дров, які ми купили буквально, щоб опалюватися взимку, у селі ж живемо, опалення пічне. Дрова підсохли і все загорілося дуже швидко. Згоріли дрова, 3 машини дров, і споруди: сараї, паркани, найголовніше згоріли. Дивом, завдяки сусідам і людям, вдалося відстояти житловий будинок,

– розповіла Медведєва.

Гасити вогонь довелося усім селом. Як кажуть місцеві, така ситуація виникла через те, що адміністрація сільського поселення своєчасно не організувала виконання правил пожежної безпеки, таких як прибирання сухої трави і всередині населеного пункту, і на прилеглій території.

Для компенсації згорілого мешканцям видали дошки та по 10 тисяч рублів на руки.

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Додамо, що у Росії якщо не лунають вибухи, то спалахують пожежі. Так, про вогонь, який охопив поле під Москвою, стало відомо пізно ввечері. Існує загроза, що полум'я перекинеться на будинки. Відомо, що вогонь спалахнув на полі поблизу приватних будинків у Новій Москві поблизу російської столиці.