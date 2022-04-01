Bushmaster для українських військових: Австралія надасть бронетехніку

Австралійський уряд ухвалив рішення надати Україні бронетехніку, зокрема, бронетранспортери Bushmaster. Про це просив у своєму зверненні до австралійського паоламенту президент Володимир Зеленський.

Про те, що Україна отримає Bushmaster повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Він зазначив, що така інформація надійшла від австралійського прем'єра Скотта Моррісона.

До теми Австралія вирішила повністю відмовитися від російських нафти й газу після виступу Зеленського

Саме про таку техніку просив президент Зеленський

Гарні машини для крутих, військових хлопців,

– написав Єрмак.

Як інформує CNN, Моррісон зазначив, що Австралія посилає не лише молитви, а й зброю та боєприпаси. Також від австралійців українцям надійде гуманітарна допомога. Наразі невідомо, скільки саме транспортних засобів відправлять Україні.

Раніше Австралія відмовилась від російських нафти та газу

Зазначимо, що одразу в день звернення президента Зеленського Австралія повідомила, що вирішила повністю відмовитись від російських нафти та газу. Також країна вводить мито 35% на всі російські товари.

Дивіться звернення президента Зеленського до парламенту Австралії: