Австралійські бронеавтомобілі Bushmaster: що це за БТРи та скільки коштують

Українська армія незабаром отримає новітні БТР Bushmaster, які розробили в Австралії та стоять на озброєнні у багатьох арміях світу.

Bushmaste – що це за броньовик?

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що після звернення до парламенту Володимира Зеленського уряд відправить в Україну бронеавтомобілі Bushmaster та іншу техніку.

Bushmaster Protected Mobility Vehicle (PMV) – це повнопривідний броньований автомобіль австралійського виробництва. Він розроблений урядовою компанією ADI та виробляється Thales Australia. Наразі Bushmaster перебуває на озброєнні армій Австралії, Нідерландів, Британії, Японії, Індонезії, Фіджі, Ямайки та Нової Зеландії.

Також цікаво На що здатні норвезькі ракетні комплекси NASAMS

Історія розробок

Bushmaster PMV почав розроблятися в 90-тих роках минулого століття, але в сучасному вигляді виробляється з 2005 року, тобто це один з найсучасніших броньовиків західних армій. Він призначений для перевезення 9 піхотинців на велику відстань, до 800 км.

Характеристики

При цьому його крейсерська швидкість – 100 км/год, а максимальна – 120 км/год, це для військової машини дуже непогано.

Bushmaster PMV важить 15 тонн, має в довжину 7 метрів, у висоту – 2,6 метри. Його повний привід приводить у рух 300-літровий дизельний двигун та 7-ступенева автоматична коробка передач.

Bushmaster PMV вважається легкоброньованим, оскільки захищає лише від стрілецької зброї, уламків та протипіхотних мін. Паливний та гідравлічний баки транспортного засобу розташовані за межами відсіку для екіпажу, а також має автоматичну систему пожежогасіння. Тобто у випадку влучання в машину екіпаж захищений від пожежі всередині.

Комплектація

БТР може бути укомплектований одним чи двома кулеметами, які керуються дистанційно, за допомогою відеоприцілів зсередини БТР-у.

Bushmaster PMV може випускатись як у стандартному вигляді, так і в якості штабної машини, медичної, для знешкодження мін тощо. Стандартне обладнання включає підсилювач керма, постійний повний привід на чотири колеса, центральну систему підкачування шин, незалежну підвіску, дискові гальма, куленепробивні вікна, роздільну систему кондиціонера та гідравлічну лебідку, яка може бути використана як у передній, так і в задній частині машини. Серед додаткового обладнання – система очистки води для потреби людей, які знаходяться всередині.

Багато агрегатів, в тому числі двигун та автоматична коробка передач, взята від цивільних машин та виробляється компаніями Caterpillar, Fabco, Meritor та ZF.

В залежності від оснащення та величини партії, замовленої конкретним замовником, вартість Bushmaster PMV може коливатись від 700 тисяч до 1,66 млн доларів США. Скільки Bushmaster PMV передають Австралія Україні та в яких виконаннях, наразі невідомо. Є інформація, що вони будуть перевозитись до нас літаками Boeing C-17 Globemaster, в які поміщається чотири таких броньовика.