Нова система оподаткування не за горами

Нещодавно у Мінфіні повідомили, що розглядають зміни щодо оподаткування ФОПів в Україні. У розмові з 24 Каналом бухгалтер Михайло Смокович розповів, що ці зміни вже заклали у стратегії доходів до 2030 року.

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Як каже експерт, це зроблено для того, щоб збирати більше коштів. Все через те, що в Україні спрощена система оподаткування вимагає дуже малий відсоток податків.

Михайло Смокович Бухгалтер, експерт з ведення ФОПів В Україні найменші податки по спрощеній системі в Європі й не тільки. Саме тому будуть проведені дії, які збільшуватимуть склад податків, щоб вивезти підприємців з тіні. Крім того, це буде зроблено для того, щоб підприємці могли працювати тільки офіційно й офіційно отримувати дохід.

Нагадуємо, що в Україні працює 2 системи оподаткування підприємців, а саме спрощена та загальна.

Загальна система – сплата податків відбувається від прибутку, а не сукупного доходу підприємця. Таким чином, якщо прибуток негативний, то податки не сплачуються.

сплата податків відбувається від прибутку, а не сукупного доходу підприємця. Таким чином, якщо прибуток негативний, то податки не сплачуються. Спрощена система – єдиного податку інший, ніж в загальній. Крім того, є обмеження щодо кількості працівників та видів діяльності.

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Як можуть змінитися податки

Україна може взяти за модель польську спрощену систему оподаткування. Відомо, що система ції країна диференційована, тобто там багато ставок – від 2% до 20%. Крім того, розмір ставок час від часу змінюється, залежно від рівня економіки в країні.

Зараз у нас почнеться величезна дискусія, що можна робити, а що ні. Бо є підприємці зі своїми інтересами, є держава, і є МВФ, які ставлять певні вимоги,

– зауважує Смокович.

За словами експерта, впроваджуючи такі зміни західні партнери намагаються зробити так, щоб Україна почала сама себе забезпечувати в майбутньому.

Чого стосуватимуться зміни:

2 групу ФОП об'єднають з 3 групою ФОП.

Відкрити бізнес можна буде зареєструвавши додатково відкритий рахунок в банку. Всі кошти, які на цей рахунок зараховуватимуться, будуть вважатися доходом підприємця. Коли рахунок закриватимуться, закриватиметься і сам ФОП.

Відсоток податку залежатиме від ліміту доходу, тобто фіксованих 5% не буде – до 1 мільйона доходу – це 5%, а понад 1 мільйон – 7% залежно від виду діяльності.

Я бачу багато кроків, які спрямовані на те, щоб максимально легалізувати діяльність бізнесу. Це ведення обліку залишків, це знову ж розкриття банківської таємниці, щоб не міг бізнес працювати безготівково, тобто "в тіні",

– зауважує пан Михайло.

Важливо! За прогнозами Смоковича, зміни в системі оподаткування позитивно вплинуть на економіку. Чим більше доходів буде йти "в білу", тим більше буде виплачуватися податків. А чим більше надходжень від бізнесу до бюджету, тим більше відповідно Україна зможе сама себе забезпечувати.