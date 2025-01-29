DeepSeek шокував ринок

Як пише Bloomberg, акції впали через новини про китайського розробника штучного інтелекту DeepSeek, який несподівано привернув увагу інвесторів, інформує 24 Канал.

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Хто втратив найбільше

Значні втрати понесли саме ті мільярдери, чиї статки тісно пов'язані з індустрією штучного інтелекту:

Дженсен Хуанг (Nvidia) – мінус 20,1 мільярд доларів (-20%)

Ларрі Еллісон (Oracle) – мінус 22,6 мільярдів доларів(-12%)

Майкл Делл (Dell) – мінус 13 мільярдів доларів

Чанпен Чжао (Binance) – мінус 12,1 мільярд доларів

Загалом технологічні магнати втратили 94 мільярдів доларів, що становить 85% всього падіння індексу мільярдерів Bloomberg. При цьому фондові ринки також відреагували спадом:

Nasdaq Composite – мінус 3,1%

S&P 500 – мінус 1,5%

Що таке DeepSeek і чому вона вплинула на ринок DeepSeek – китайська компанія, що базується в Ханчжоу та займається розробкою ШІ-моделей з 2023 року. Вона залишалася маловідомою, поки її безкоштовний чатбот DeepSeek R1 несподівано не очолив глобальні рейтинги завантажень минулими вихідними.

Причини розчарування інвесторів

Найбільший шок для інвесторів викликала інформація, що DeepSeek витратила лише 5,6 мільйона доларів на розробку свого продукту. Це сворідний виклик усталеній думці Кремнієвої долини про те, що створення потужних ШІ-моделей потребує багатомільярдних інвестицій.

Через це інвестори почали сумніватися у майбутньому західних гігантів штучного інтелекту, що призвело до масштабного розпродажу їхніх акцій і рекордних втрат мільярдерів.