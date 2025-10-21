Creed знову продали?

Про угоду повідомляє агентство Reuters, передає 24 Канал. Продаж відбувся лише через два роки після того, як Kering придбала Creed за 3,5 мільярда євро.

Дивіться також Обігнала Apple і Google: яка компанія стала найприбутковішою у світі за доходом на працівника

Таким чином компанія завершує експеримент із диверсифікацією бізнесу поза межами моди та шкіряних виробів, які залишаються її основним джерелом прибутку.

L’Oréal розширює імперію

Аналітики відзначили, що угода відображає нову стратегію Kering, спрямовану на концентрацію ресурсів у ключових брендах модного сегмента, серед яких Gucci, Saint Laurent і Bottega Veneta.

L'Oréal, своєю чергою, отримає контроль над престижним брендом Creed, відомим своїми культовими ароматами, зокрема Aventus – одним із найуспішніших чоловічих парфумів у світі.

Це найдорожча угода останніх років?

Для індустрії розкоші ця угода стала однією з найбільших за останні роки, хоч і не досягла масштабів рекордних операцій, як-от об'єднання Luxottica та Essilor у 2017 році на 46 мільярдів євро чи купівля Tiffany & Co. групою LVMH за 16,2 мільярди доларів у 2019-му.

Більше про новини компаній у світі моди