Яку посаду отримав Ріші Сунак?

Сунак буде новим старшим радником компанії і надаватиме Microsoft "стратегічні поради високого рівня щодо макроекономічних і геополітичних тенденцій", повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Дивіться також Нещодавно був індус, – Лукашенко заявив, що Британією керують її "колишні підлеглі"

Колишній британський прем'єр також радитиме, як зазначені тенденції перетинаються з інноваційними процесами, регулюваннями й цифровою трансформацією.

Працюватиме Сунак неповний робочий день, але оплачуваний.

Проте зароблені кошти планує витратити на благодійність.

Він пообіцяв передавати зарплату благодійному фонду The Richmond Project, який допомагає розвивати математичні навички у дітей.

Британський орган із нагляду за працевлаштуванням політиків після роботи в уряді (Acoba) наголосив, що Сунак не надаватиме Microsoft поради щодо питань, які стосуються політики Сполученого Королівства.

Регулятор попередив політика, що йому заборонено консультувати компанію щодо урядових контрактів або проєктів до кінця 2026 року.

Також йому заборонено лобіювати уряд чи використовувати колишні службові контакти, і дозволено обмежитися виключно стратегічними, макроекономічними та геополітичними порадами, які не конфліктують із його попередньою діяльністю на посаді прем’єра,

– пише видання.

Тим часом у Кабміні заявили, що рік роботи Сунака на лаві запасних "суттєво зменшив актуальність і значущість інформації”, якою він володів під час перебування на посаді прем'єр-міністра.

Разом з тим Сунак консультуватиме не лише Microsoft:

Політик також став радником компанії Anthropic із Сан-Франциско, яка спеціалізується на розробці моделей штучного інтелекту.

Також після відставки з посади прем'єра він став радником у інвестиційному банку Goldman Sachs – Сунак працював у ньому ще на початку своєї кар’єри з 2001 по 2004 рік.

Варто знати! Наразі Сунак залишається депутатом парламенту. Але після невдалих виборів замість нього Консервативну партію Великої Британії очолила Кемі Бейденок. За інформацією AP, вона стала першою темношкірою жінкою на цій посаді.

Що відомо про відставку Ріші Сунака?