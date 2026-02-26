Что известно о продаже активов "Лукойла"?

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США продлит крайний срок заключения сделок с 28 февраля до 1 апреля, о чем пишет Reuters.

Представители правительств США, России и Украины в последние недели не достигли прорыва на переговорах по мирному соглашению. По словам трех источников, во время обсуждений также шла речь о санкциях США против крупнейшего российского производителя нефти – государственной "Роснефти", а также второго по величине производителя – "Лукойла".

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов уже три раза продлевало дедлайн для потенциальных покупателей, чтобы они могли вести переговоры с "Лукойлом" по активам на сумму 22 миллиарда долларов.

Представитель США заявил, что Министерство финансов продлило срок, чтобы:

способствовать текущим переговорам с "Лукойлом";

достичь соглашения, которая поддержит усилия Дональда Трампа лишить Россию доходов, необходимых для финансирования ее военной машины, и достичь мира"

По словам чиновника, любая сделка предусматривает, что "Лукойл" не получит никакой предварительной выплаты, а все средства от продажи будут размещены на счете, где они будут заморожены и находиться под юрисдикцией США.

Интересно! По словам другого источника продажа все же может быть завершена независимо от заключения мирного соглашения.

Reuters отмечает, что санкции заставили "Лукойл" выставить на продажу свой международный портфель, который включает:

нефтяные месторождения;

нефтеперерабатывающие заводы;

и сети АЗС – от Ирака до Финляндии.

К сделке проявили интерес более десятка потенциальных покупателей.

Ранее в этом месяце президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский посланник Кирилл Дмитриев предложил администрации Трампа экономическую сделку на сумму 12 триллионов долларов. Эта сделка включает активы "Лукойла".

Несколько компаний уже подписали соглашения с "Лукойлом", в частности американская инвестиционная компания Carlyle Group, саудовская Midad Energy и американский миллиардер Тодд Бели, который сотрудничает с инвестбанком Xtellus Partners и фондом из ОАЭ Alliance Investment Partners.

Обратите внимание! Партнерство между Chevron и техасской Quantum Capital Group также ведет активные переговоры по портфелю активов, однако пока не согласовало условий с "Лукойлом". Об этом писали в Bloomberg. Chevron и Quantum планируют поделить между собой портфель активов.

Что еще известно о событиях по "Лукойлу"?