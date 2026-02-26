Що відомо про продаж активів "Лукойлу"?

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США продовжить крайній термін укладання угод із 28 лютого до 1 квітня, про що пише Reuters.

Читайте також Збитки зросли в 11 разів за рік: російський "КамАЗ" накрила криза

Представники урядів США, Росії та України в останні тижні не досягли прориву на переговорах щодо мирної угоди. За словами трьох джерел, під час обговорень також ішлося про санкції США проти найбільшого російського виробника нафти – державної "Роснєфти", а також другого за величиною виробника – "Лукойлу".

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів вже три рази продовжувало дедлайн для потенційних покупців, щоб вони могли вести переговори з "Лукойлом" щодо активів на суму 22 мільярди доларів.

Представник США заявив, що Міністерство фінансів продовжило термін, аби:

сприяти поточним переговорам із "Лукойлом";

досягти угоди, яка підтримає зусилля Дональда Трампа позбавити Росію доходів, необхідних для фінансування її воєнної машини, і досягти миру"

За словами посадовця, будь-яка угода передбачає, що "Лукойл" не отримає жодної попередньої виплати, а всі кошти від продажу будуть розміщені на рахунку, де вони будуть заморожені та перебуватимуть під юрисдикцією США.

Цікаво! За словами іншого джерела продаж усе ж може бути завершений незалежно від укладення мирної угоди.

Reuters зазначає, що санкції змусили "Лукойл" виставити на продаж свій міжнародний портфель, який включає:

нафтові родовища;

нафтопереробні заводи;

та мережі АЗС – від Іраку до Фінляндії.

До угоди виявили інтерес понад десяток потенційних покупців.

Раніше цього місяця президент України Володимир Зеленський заявив, що російський посланець Кирило Дмитрієв запропонував адміністрації Трампа економічну угоду на суму 12 трильйонів доларів. Ця угода включає активи "Лукойлу".

Кілька компаній уже підписали угоди з "Лукойлом", зокрема американська інвестиційна компанія Carlyle Group, саудівська Midad Energy та американський мільярдер Тодд Бьолі, який співпрацює з інвестбанком Xtellus Partners і фондом з ОАЕ Alliance Investment Partners.

Зауважте! Партнерство між Chevron і техаською Quantum Capital Group також веде активні переговори щодо портфеля активів, однак поки не узгодило умов із "Лукойлом". Про це писали у Bloomberg. Chevron і Quantum планують поділити між собою портфель активів.

Що ще відомо про події щодо "Лукойлу"?