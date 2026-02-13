Що відомо про бажання Midad Energy купити активи "Лукойлу"?

Саудівська компанія має взяти взяти у конкурсі з конкурентами, причому угода залежить від схвалення регуляторних органів США, пише Reuters.

Це підкреслює зростаючий інтерес Близького Сходу до придбання світових нафтових та нафтопереробних активів зі знижкою, навіть попри те, що транзакції залишаються предметом суворого регуляторного контролю та геополітичних ризиків.

Угода, підписана наприкінці січня, охоплює всі цільові активи. Midad погодилася розмістити свою пропозицію про виплату готівкою, поки компанії шукатимуть необхідні дозволи, зокрема від Мінфіну США.

Відомо, що будь-яка остаточна передача санкційних активів "Лукойлу" все одно вимагатиме чіткого схвалення США, і немає жодної гарантії, що Вашингтон дозволить продаж, особливо враховуючи поточну геополітичну напруженість та складні перевірки відповідності.

Хто ще боротиметься за активи "Лукойла"?

У січні стало відомо, що російський гігант уклав угоду з американською інвестиційною компанією Carlyle.

До периметру цієї угоди не входять активи в Республіці Казахстан, які залишаться у власності Групи "Лукойл" і продовжать працювати у рамках відповідної ліцензії.

До слова, Carlyle Group – глобальна інвестиційна компанія, яка станом на початок 2026 року керує активами в розмірі 474 мільярди доларів, пише Reuters.

Відомо, що глобальний портфель акцій "Лукойлу" оцінили в 22 мільярди доларів, тому його можуть продати компанії за таку ціну.

Мінфін США вже заблокував спроби двох інших претендентів – міжнародного трейдера Gunvor й американського банку Xtellus Partners – придбати активи "Лукойлу". Компанія повинна продати свої активи до 28 лютого.

Що відомо про продаж активів "Лукойла" та стан компанії?