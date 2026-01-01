Почему шампанского больше не будут продавать?
Теперь вместо "шампанского" на полках супермаркетов будет только "игристое вино". Однако изменится только название, сам напиток останется тем же, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Главком".
"Шампанское" – это географическое название, закрепленное за французским регионом Шампань. Украина взяла на себя обязательства защищать географические значения ЕС, поэтому такого названия для отечественных напитков не будут использовать.
Украина переходит из советской практики условных названий к цивилизованной системе, где слово – это не просто слово, а интеллектуальная собственность,
– говорит первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Михаил Непран.
Для покупателей глобально ничего не изменится, другими будут только этикетки. Продавать напитки со "старыми" названиями разрешено до тех пор, пока магазины не распродадут запасы, изготовленные и промаркированные до 1 января 2026 года.
К слову, не будет также таких названий, как "коньяк", "портвейн", "херес", зато будут:
- бренди;
- крепленое вино.
Новости украинского бизнеса
Введение е-акциза отсрочено с 1 января 2026 года на новую дату в конце года. Бизнес сможет использовать бумажные акцизные марки до 1 января 2026 года, а предельный срок их возврата – 1 мая 2027 года.
Водители сервисов онлайн-такси, например Uklon и Uber, могут начать платить процент от дохода, если их доход превышает необлагаемый минимум. Это обязательство будет регулировать "закон об OLX", который находится на рассмотрении в комитете Верховной Рады.
Зарплаты работников кафе и ресторанов в Украине выросли, в частности количество плательщиков с зарплатой более 16 тысяч гривен увеличилось на 952%. Уплата НДФЛ за деятельность ресторанов выросла на 60,4%, что свидетельствует о выходе части рынка из "тени".
С 2027 года малые предприниматели в Украине будут платить НДС, с автоматической регистрацией плательщиков. Предусмотрен переходный период для обучения и тестирования новых систем, в Минфине рассказали, будут ли применять штрафы.