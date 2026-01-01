Чому шампанського більше не продаватимуть?

Тепер замість "шампанського" на полицях супермаркетів буде лише "ігристе вино". Проте зміниться лише назва, сам напій залишиться тим самим, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Главком".

"Шампанське" – це географічна назва, закріплена за французьким регіоном Шампань. Україна взяла на себе зобов’язання захищати географічні значення ЄС, тому такої назви для вітчизняних напоїв не використовуватимуть.

Україна переходить із радянської практики умовних назв до цивілізованої системи, де слово – це не просто слово, а інтелектуальна власність,

– каже перший віцепрезидент Торгово-промислової палати Михайло Непран.

Для покупців глобально нічого не зміниться, іншими будуть лише етикетки. Продавати напої зі "старими" назвами дозволятиметься доти, доки магазини не розпродадуть запаси, виготовлені та промарковані до 1 січня 2026 року.

До слова, не буде також таких назв, як "коньяк", "портвейн", "херес", натоміть будуть:

бренді;

кріплене вино.

