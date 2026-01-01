Чому шампанського більше не продаватимуть?
Тепер замість "шампанського" на полицях супермаркетів буде лише "ігристе вино". Проте зміниться лише назва, сам напій залишиться тим самим, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Главком".
"Шампанське" – це географічна назва, закріплена за французьким регіоном Шампань. Україна взяла на себе зобов’язання захищати географічні значення ЄС, тому такої назви для вітчизняних напоїв не використовуватимуть.
Україна переходить із радянської практики умовних назв до цивілізованої системи, де слово – це не просто слово, а інтелектуальна власність,
– каже перший віцепрезидент Торгово-промислової палати Михайло Непран.
Для покупців глобально нічого не зміниться, іншими будуть лише етикетки. Продавати напої зі "старими" назвами дозволятиметься доти, доки магазини не розпродадуть запаси, виготовлені та промарковані до 1 січня 2026 року.
До слова, не буде також таких назв, як "коньяк", "портвейн", "херес", натоміть будуть:
- бренді;
- кріплене вино.
Новини українського бізнесу
Запровадження е-акцизу відтерміновано з 1 січня 2026 року на нову дату наприкінці року. Бізнес зможе використовувати паперові акцизні марки до 1 січня 2026 року, а граничний термін їх повернення – 1 травня 2027 року.
Водії сервісів онлайн-таксі, як-от Uklon та Uber, можуть почати сплачувати відсоток від доходу, якщо їхній дохід перевищує неоподатковуваний мінімум. Це зобов’язання регулюватиме "закон про OLX", який перебуває на розгляді в комітеті Верховної Ради.
Зарплати працівників кафе і ресторанів в Україні зросли, зокрема кількість платників з зарплатою понад 16 тисяч гривень збільшилася на 952%. Сплата ПДФО за діяльність ресторанів зросла на 60,4%, що свідчить про вихід частини ринку з "тіні".
З 2027 року малі підприємці в Україні платитимуть ПДВ, з автоматичною реєстрацією платників. Передбачений перехідний період для навчання та тестування нових систем, у Мінфіні розповіли, чи будуть застосовувати штрафи.