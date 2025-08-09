Мільйон переглядів – не означає мільйон гривень?

Скільки реально приносить YouTube-контент у 2025 році та що впливає на дохід, розповідає 24 Канал.

Передусім наголосимо, що те, скільки платить YouTube за 1 мільйон переглядів залежить від тематики, країни аудиторії, тривалості відео та того, чи є у відео монетизація (тобто реклама). В середньому в Україні:

від 300 долапів до 2 000 доларів за 1 мільйон переглядів

канали з тематикою "лайфстайл" чи "розваги" заробляють менше (300–600 доларів)

бізнес, фінанси чи ІТ – найбільш прибуткові (може бути й понад 2 000 доларів)

Важливо! YouTube платить не за кількість переглядів, а за кількість і якість рекламних переглядів. Тож, якщо відео подивилося 1 мільйон людей, але 80% із них увімкнули AdBlock або рекламу пропустили – дохід буде мінімальний.

Географія має значення?

YouTube платить більше, якщо ваші глядачі з США, Канади, Великої Британії чи Німеччини. Аудиторія з України, Індії чи Казахстану – дає нижчу вартість за рекламу (CPM). Наприклад:

США: 4–10 доларів за 1000 переглядів

Україна: 0,3–1,5 долара за 1000 переглядів

А як щодо доходів від Shorts?

Короткі відео (Shorts) теж монетизуються, але там формула складніша. Більшість українських блогерів за 1 мільйонів переглядів Shorts отримують 20–150 доларів, і це ще непогано.