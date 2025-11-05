Що відомо про суд над компанією Lafarge?

Такий судовий процес відбувається вперше в історії, повідомляє 24 Канал з посиланням на France24.

У аналогічній справі у Сполучених Штатах французька фірма визнала себе винною у змові з метою надання грошей іноземним організаціям, визначеним США як "терористичні". Тоді компанія погодилася сплатити штраф у розмірі 778 мільйонів доларів, що є першим випадком такого звинувачення проти корпорації.

У французькому судовому процесі компанію Lafarge, яку згодом придбав швейцарський конгломерат Holcim, звинувачують у виплаті мільйонів доларів у 2013 та 2014 роках через свою дочірню компанію Lafarge Cement Syria (LCS) джихадистським угрупованням та посередникам, щоб забезпечити роботу її заводу на півночі Сирії.

Що загрожує компанії?

Серед груп, яким нібито платила ця організація, є угруповання "Ісламська держава" (ІД) та тодішня сирійська філія "Аль-Каїди" "Джабхат ан-Нусра".

Серед обвинувачених – компанія Lafarge, її колишній директор Бруно Лафонт, п'ять колишніх співробітників оперативного та охоронного персоналу, а також два сирійських посередники. Один із сирійців перебуває під міжнародним ордером на арешт і, як очікується, буде відсутній.

Їх звинуватили у "фінансуванні тероризму" та порушенні міжнародних санкцій.

Це історичний випадок: за фінансування тероризму вперше судитимуть міжнародну компанію, включно з її директорами,

— заявила Анна Кіфер, представниця асоціації Sherpa.

Lafarge може загрожувати штраф до 1,2 мільйона доларів, якщо її визнають винним у "фінансуванні тероризму», і набагато більший штраф, якщо компанія порушить санкції. Holcim, яка придбала Lafarge у 2015 році, заявила, що їй нічого не відомо про сирійські ділові операції.

Інші судові справи щодо відомих компаній