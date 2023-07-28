Відтоді, як Ілон Маск придбав Twitter, доходи соціальної мережі від реклами впали вдвічі, і поки що не було жодних факторів, які б могли сприяти позитивній динаміці. Оскільки це основне джерело прибутків компанії, то її справи доволі кепські, що нарешті визнав навіть сам Маск, який на загал заявляв, що все добре та під контролем.

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Батогом та пряником: як Яккаріно повертає рекламодавців

Раніше Маск поступився постом гендиректора соцмережі Лінді Яккаріно, яка одразу почала намагатися налагодити стосунки з рекламодавцями. Вони не лише одразу вступила з ними у контакт, а й пропонує вигідні умови співпраці.

Майже одразу після ребрендингу в Х компанія почала знижувати ціни на рекламу, аби заохотити рекламодавців повернутися на платформу. Відповідні пропозиції отримали клієнти у США та Великій Британії.

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Втім, Twitter вирішив підштовхнути рекламодавців й "батогом": їх попередили: якщо вони не досягнуть певного порогу витрат, то втратять галочку верифікації. Відтак, будь-хто зможе підробляти повідомлення від бренду, що несе великі репутаційні ризики. Йдеться про 100 доларів за 30 днів або 6000 – за 180 днів.

"Мета знижок на рекламу – допомогти нашим рекламодавцям розширити охоплення в критичні моменти в Twitter, такі, як чемпіонат світу з футболу серед жінок", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що невідомо, чим завершиться ребрендинг Twitter, адже у Microsoft та Meta вже є інтелектуальна власність на використання літери. Оскільки грошей у Twitter немає, навряд чи судова тяганина буде бажаною для компанії.