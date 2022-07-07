Бути лідером – це першим приїхати до Києва, – у Зеленського відреагували на відставку Джонсона

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон 7 липня подав у відставку. На це вже відреагували у Володимира Зеленського.

Офіційну позицію Офісу Президента озвучив радник глави ОП Михайло Подоляк.

Важливо Джонсон оголосив про відставку з крісла прем'єра і голови Консервативної партії

Він наголосив, що бути лідером – означає називати російське зло злом і брати відповідальність у найважчі часи.

Бути лідером – першим прибути до Києва, попри ракетні обстріли,

– заявив Подоляк.

Радник глави Офісу Президента також подякував Борису Джонсону за усвідомлення загрози "радіочастотного монстра" та передову підтримку України.

Позиція Подоляка про відставку Джонсона: дивіться відео

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк подякувала Джонсону та наголосила, що вірить у подальшу співпрацю з Великою Британією.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон був і залишається одним з найкращих друзів України, завдяки якому Україна змогла втримати навалу російських військ. Але Велика Британія допомагатиме Україні й надалі, незалежно від прізвища очільника її уряду,

– додала вона.

Відставка Бориса Джонсона: головне

7 липня прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що ухвалив рішення піти у відставку з посади очільника уряду та лідера Консервативної партії. Він буде виконувати обов'язки, поки не призначать нового лідера партії. Джонсон запевнив, що після його відставки підтримка України з боку Британії не зменшиться.

Цьому передувала урядова криза, яка розвинулася на тлі скандалу з Крісом Пінчером, "головним батогом Консервативної партії", який відповідає за присутність у парламенті та голосування депутатів-консерваторів. Урядовці масово йдуть у відставку. Щонайменше 30 урядовців написали заяви про відставку.

Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса закликав українців не шукати зради. Ба більше, є гідні кандидати, які можуть замінити Джонсона на посаді прем'єра. До прикладу:

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес, який чітко та рішуче підтримує Україну, не менше ніж Борис Джонсон.

Міністерка закордонних справ Ліз Трасс, вона на другому чи третьому місці. І вона також займає чітку позицію щодо України.

Джонсон поговорить з Зеленським після заяви про відставку: дивіться відео