"Був дзвінок": як окупанти хотіли змусити главу Донеччини до співпраці

Росіяни під час повномасштабного вторгнення вдавались до різних провокацій, щоб змусити місцеву владу України піти на "співпрацю". Винятком не стала й підконтрольна Донеччина.

Окупанти телефонували очільнику Донецької облдержадміністрації та за сумісництвом військово-цивільної адміністрації. Мовиться про Павла Кириленка.

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Залякували й погрожували людьми

Російські загарбники намагалися переконати главу Донецької області у тому, щоб він пішов із ними на співпрацю. Саме це й було метою телефонного дзвінка на 2 день повномасштабної війни Росії проти України.

Дзвінок був 25 (лютого – 24 канал): "Конкрєтний разговор",

– пригадав він.

Кириленко зазначив, що навіть не став розмовляти з росіянами, як тільки почув їхній говір і вже зрозумів, хто саме йому телефонує. "Говір цей. Я кажу: "Ой, я по вашому говору вже все зрозумів" і поклав слухавку", – згадав голова Донецької ОВА.

Проте росіяни не облишили ідею у тому, щоб "переконати" очільника Донеччини. Були навіть прямі погрози, але вже у повідомленнях.

"Потім прийшла "смс": "Я полковник такий-то, я вам рекомендую піти на співробітництво. Від цього залежить безпека та життя ваше і ваших людей". Контакт заблокований, працюємо далі", – констатував Кириленко.

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