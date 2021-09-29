Був момент, коли Путін хотів виїхати з Росії, – мільярдер Пугачов

Російський мільярдер Сергій Пугачов розповів, що у 1999 році тодішній директор ФСБ Володимир Путін хотів покинути країну. За словами бізнесмена, майбутній очільник Кремля планував жити в Іспанії.

За словами мільярдера, підполковник Путін відмовився від звання генерал-полковника, аргументуючи це тим, що він не зможе виїхати закордон.

Цікаво Секрети про Путіна і Трампа від ексречниці: "різкість" на камеру та маневри з перекладачкою

Путін хотів в Іспанію

У чинного очільника Кремля тоді був будинок Іспанії й саме там він хотів оселитися. Мабуть, з цієї ж причини він спершу відхилив пропозицію стати прем'єр-міністром, хоч і через декілька місяців таки погодився.

Путін розповідав Пугачову про те, що в Іспанії добре і йому "набридли інтриги". За словами мільярдера, директор ФСБ категорично опирався призначенню головою уряду. Однак бізнесмен зробив все можливе для цього. Так само він і вплинув на відставку президента Бориса Єльцина, щоб збільшити шанси тоді ще молодого високопосадовця на президентське крісло.

Що відомо про Сергія Пугачова