Був одягнений у спідню білизну ЗСУ: Закарпатський легіон взяв у полон штабіста російської армії

У ході боїв 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада взяла у полон високопоставленого штабіста 58-ї російської армії. Підполковник був одягнений у спідню білизну і шкарпетки Збройних Сил України.

Орк, за документами, є начальником групи інформаційно-психологічної протидії військової частини 47084 російської армії. Окупант припхався в Україну аж з Владикавказу, що у Північній Осетії.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій 4 тижня війни

Окупанти намагались визволити з полону свого орка, однак пішли вслід за російським кораблем

Полоненого окупанта звуть Кошель Олександр Олегович, 5 квітня 1982 року народження, особистий номер – Ф-905994, військове звання – підполковник.

Одразу після взяття штабіста у полон, орки кинули значні сили, намагаючись його визволити. Зокрема, окупанти підняли авіацію, що завдала вогневого удару по українських штурмовиках.

Ніхто з наших хлопців внаслідок ворожого вогню не постраждав, зазначили у 128 окремій бригаді. Полоненого доставили у безпечне тилове місце.

Під час огляду полоненого бійці 128 бригади з подивом виявили, що підполковник Кошель носить спідню білизну і шкарпетки з позначками ЗСУ. Промовистий доказ, що штабісти росармії визнають – навіть труси і шкарпетки ЗСУ кращі за спіднє перехваленої "другої армії світу",

– підкреслили у 128 окремій бригаді.

До слова, Закарпатський легіон зазначив, що відчайдушні спроби ворога визволити полоненого зрозумілі – Кошель був на прямому зв'язку з командувачем 58-ї армії Росії Михайлом Зуськом. Останній, до речі, родом з України – з невеличкого села Ветли Волинської області.

Українські бійці додали, що 58-а армія Росії намагалась просунутись вглиб нашої території на Миколаївському напрямку, і півтора тижня тому була вщент розгромлена ЗС України. Після цього Зуська неформально "охрестили" найбездарнішими російським генералом.

Взятий у полон окупант / Фото 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Зверніть увагу – У росЗМІ опублікували інформацію про 10 тисяч втрат: дивіться відео