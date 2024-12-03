Був витік газу, є руйнування та пошкодження: стали відомі наслідки нічної атаки на Київщину

Уночі 3 грудня Росія атакувала декілька областей, зокрема і Київську. В ОВА повідомили про наслідки ворожої атаки.

Про це пише 24 Канал з посиланням на КОВА. В області працювала протиповітряна оборона.

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Які наслідки удару по Київщині 3 грудня

В області працювали сили ППО. Є знищені цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено,

– інформують в ОВА.

Хоча поранених нема, та пошкодження все ж є.

"Унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів пошкоджено 4 приватні будинки, два автомобілі, знищено гаражне приміщення з господарчим блоком, паркан. В будинках вибиті вікна та двері, пошкоджено покрівлі. В одному з будинків пошкоджено газову трубу. Витік ліквідовано, подачу газу перекрито", – перелічив начальник ОВА Руслан Кравченко.

Наслідки удару ще фіксують. Людям нададуть необхідну допомогу з відновлення пошкоджених будинків.

У ДСНС додали, що горів газовий стояк біля будинку.

Пошкоджений будинок та згоріле авто / ДСНС