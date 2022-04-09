Був впевнений, що Чернігів не візьмуть, – Чаус

В'ячеслав Чаус розповів, що росіяни боялись. Тому глава ОВА був переконаний, що вони не візьмуть Чернігів.

Росіяни боялись невідомої місцевості та агресивного спротиву українців.

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Хоча Чаус зізнався, що не передчував, що росіяни будуть відступати. Однак в перемозі був впевнений.

Я був впевнений, що вони не візьмуть Чернігів, не візьмуть Ніжин, Прилуки,

– сказав глава ОВА.

Він пригадав, що окупанти заходили в громади. Тоді місцеві вийшли з прапорами та показали, що їм тут не раді.

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