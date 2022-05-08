Чи буває вічний лютий, – звернення Зеленського в День пам'яті та примирення

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців у День пам'яті та примирення, коли наша держава згадує усіх жертв Другої світової війни. Глава держави наголосив, що цього року слова "Ніколи знову" звучать зовсім інакше.

Президент записав звернення на фоні обстріляної дев'ятиповерхівки у Бородянці. Про це повідомляє 24 канал.

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Тепер залишилося тільки "Знову"

Володимир Зеленський зазначив, що весь цивілізований світ, який згадує всіх жертв нацизму в Другій світовій війні, цього дня каже "Ніколи знову". Однак слово "Ніколи" стерли 24 лютого ударами ракет, які розбудили всю Україну. Тому тільки залишилося "Знову".

Глава держави зазначив, що для багатьох українців, попри травень на календарі, досі триває лютий.

Чи може бути чорно-білою весна? Чи може бути вічним лютий? Чи можуть золоті слова втратити ціну? На жаль, Україна знає відповіді на всі ці запитання. На жаль, ці відповіді – так,

– наголосив Зеленський.

Чим Росії загрожувала Бородянка

Володимир Зеленський продемонстрував наслідки російського злочину у Бородянці. Своє звернення глава держави записав на фоні обстріляного та обгорілого будинку, наголосивши, що це не військовий об'єкт і не секретна база.

Президент зазначив, що таке питання є безглуздим, однак цікаво, чим "другій армії світу" загрожувала Бородянка? Чому на неї окупанти скидали 250-кілограмові фугасні бомби, через що місто просто оніміло.

Глава держави наголосив, що у Бородянці жили люди, котрі докладали всіх зусиль для перемоги над нацизмом. Тут і гинули мирні мешканці, яких колись убивали нацисти. Однак тоді люди боролися за мир та спокій, майбутнє своїх дітей та за життя, яке було у селищі до 24 лютого.

Уявіть, як у кожній із цих квартир люди лягали спати. Бажали одне одному на добраніч. Вимикають світло. Обіймають коханих. Заплющують очі й мріють про щось. Настає повна тиша. Вони всі засинають, не знаючи, що не всі прокинуться. Вони міцно сплять, їм сниться щось приємне. Та через кілька годин їх розбудять вибухи ракет,

– розповів Зеленський.

Потвори почали повтори

Президент сказав у зверненні, що росіяни прийшли і стираючи "ніколи знову" казали людям в очі, що "можем павтаріть".

"Страшні потвори почали повтори. І наші міста, які пережили страшну окупацію, настільки, що 80 років мало для забуття, знову побачили окупанта. Вони отримали другу дату окупації в своїй історії. А деякі, як, наприклад, Маріуполь – третю", – каже Зеленський.

Він зауважив, що за 2 роки окупації нацисти вбили у ньому 10 тисяч мирних людей. За два місяці окупації Росії вона вбила 20 тисяч маріупольців.

Через десятиліття після Другої світової темрява повернулась в Україну і вона знову стала чорно-білою. Знову зло повернулось. Знову! В іншій формі, під іншими гаслами, але з тією ж метою.

– каже президент.

В Україні влаштували криваву реконструкцію нацизму

Зеленський вказав на фанатичне наслідування російських окупантів нацистського режиму. Росіяни наслідують його ідеї, слова, дії та символи.

"Маніакальне до деталей, відтворення його звірства та "алібі", що начебто надають злу священну мету. Повторення його злочинів і навіть спроби перевершення його "вчителя" та посунути його з п'єдесталу найбільшого зла в історії людства", – сказав Зеленський

Президент наголосив, що "ніколи знову" вистачило лише на 77 років. Зло знову повернулося. Росія намагається переконати світ, що українці – штучно створена нація та нібито є безправною

Світ пам'ятає

Володимир Зеленсткий підкреслив, що всі країни, які сьогодні підтримують нашу державу, впізнали нове зло, яке приховалося за новою маскою.

Його впізнала Польща, яка знає, як це, коли тебе звинувачують та називають агресором, а потім нападають, називаючи це "самозахистом". Саме з цього і почалася Друга світова війна. Зеленський порівняв знищену нацистами Варшаву з тим, що зробили росіяни з Маріуполем.

Зло впізнала і Велика Британія, міста якої зазнали чимало німецьких бомбардувань. Так само як багато українських міст. Зокрема Харків. Так само зло впізнають і Нідерланди.

Злочини у різних містах Франції Зеленський порівняв з тим, що ми побачили після деокупації Бучі, Ірпеня, Гостомеля та Бородянки та інших містах. Президент наголосив, що так само як французи чинили спротив нацистській окупації, українці в Херсоні, Мелітополі, Бердянську та інших містах чинять опір росіянам.

Усі, хто постраждав від нацизму, пам'ятає ті події. Однак є і ті, хто попри колосальні втрати, попри мільйони загиблих, осквернили пам'ять тих, хто боровся проти нацизму. Однак, як зауважив президент, зло завжди закінчується однаково. Воно закінчується.

Нарешті знову буде мир

Володимир Зеленський підкреслив, що наші військові – нащадки тих, хто у складі антигітлерівської коаліції переміг нацизм. Тому ми неодмінно переможемо та повернемо знову мир. Нарешті знову.

Президент підкреслив, що ми закінчимо ту зиму, яка триває від 24 лютого і до сьогодні та зустрінемо новий світанок, у якому буде мир та наша перемога.

Звернення Зеленського у день пам'яті та примирення: дивіться відео