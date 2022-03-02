Бувайте: YouTube заблокував пропагандистський канал окупантів у понад 70 державах
2 березня 2022 , 16:19Читать новость на русском
Джерело:Nexta Live
YouTube заблокував сторінки пропагандистського каналу НТВ у більш ніж 70 країнах світу. Зокрема, його неможливо переглянути у Європі.
Мешканці 70 держав, зокрема усіх європейських, не зможуть переглянути сторінки пропагандистського НТВ в YouTube. Щоправда, наразі не опублікували список усіх країн, де заблокований канал.
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