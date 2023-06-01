Нардеп Бужанський відмовився говорити українською і сказати "Героям слава" – відео

Народний депутат Максим Бужанський від партії "Слуга народу" в ефірі відмовився перейти з російської на українську мову. А також не відповів на гасло "Слава Україні".

29 травня нардеп у соцмережах похвалився, що він проголосував "проти" встановлення Дня пам'яті та перемоги над нацизмом. Тож, тепер в ефірі журналіст поцікавився позицією нардепа: чому той проти. Що сталось далі – розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

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"За перенос Дня Победы с 9 мая на 8-е голосовал красной. Без меня", – написав у себе в телеграмі Бужанський.

Ведучий розпочав розмову з нардепом привітавши його національним гаслом "Слава Україні". Бужанський відмовився відповісти "Героям Слава", натомість сказав "Да, Слава Украине".

Коли Бужанський почав відповідати російською на запитання, ведучий попросив його перейти на українську мову.

Бужанський відповів: "Вы можете попросить меня о чем угодно, но я буду говорить так, как мне удобно".

Бужанський буквально накинувся на ведучого

Потім нардеп почав посилатися на Конституцію України, мовляв, там зазначено, що "державна мова – українська, а держава гарантує свободу й розвиток інших мов".

Крім того, для захисту своєї позиції, він заявив, що нібито "половина украинцев русскоязычные".

Наприкінці ефіру Бужанський заявив, що йому "не о чем разговаривать" з ведучим та покинув ефір.

Бужанський накинувся на журналіста, бо той попросив його говорити українською: відео

До слова, відео уже розлетілось у мережі. Активіст Сергій Стерненко теж прокоментував інцидент.

"Антиукраїнське бидло та депутат зі Слуги народу Бужанський принципово відмовився перейти на українську мову, якою він як народний депутат зобов'язаний говорити, і почав атакувати ведучого", – зазначив Стерненко.

Активіст зіронізував, що "якщо в СН (Слуга Народу) так люблять ватного Максіма, то коли вони запросять у партію Сальдо або Царьова? Вони б гармонійно доповнили Бужанського".

Бужанський був єдиним, хто не проголосував за закон, який переносив відзначення 9 травня на 8 травня.