Прилетів разом із дроном: у Бєлгородській області замайорів прапор України

У Бєлгородській області Росії 9 червня неочікувано замайорів український прапор. Стяг помітили на вишці стільникового зв'язку.

За даними очевидців український прапор прилетів у Бєлгородську область за допомогою дрона. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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У Бєлгородській області замайорів український стяг

За даними російських пропагандистів, в селі Безімено Грайворонського міського округу Бєлгородської області невідомий дрон встановив на вишці стільникового зв'язку прапор України. На відео можна побачити, як дрон пролітає та встановлює прапор на цю вишку.

У Бєлгородській області замайорів український прапор: дивіться відео

Водночас губернатор Бєлгородської області Вячєслав Гладков пізніше повідомив, що село Безімено Грайворонського міського округу нібито зазнало атаки за допомогою двох безпілотників.

За словами росіянина, перший безпілотник начебто скинув вибуховий пристрій на автомобіль. А інший літальний апарат буцімто скинув вибуховий пристрій на адміністративний об'єкт і тепер там пробитий дах.

Щодо безпілотника з українським прапором губернатор Бєлгородської області, звісно ж, нічого не сказав. Також Гладков не надав жодних фото чи відео "наслідків" атаки на село Безімено, лише додав, що оперативні служби працюють на місцях.

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