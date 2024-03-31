Бомби своїх, щоб чужі боялись: росіяни знову "випустили" по Бєлгородщині ФАБ-500

Російські військові продовжують завдавати ракетних ударів по Україні. Водночас вони не гребують "випускати" ФАБ-500 по Бєлгородській області.

Напередодні стало відомо, що російські літаки скинули на Бєлгородську область ще дві авіабомби. Про це повідомило російське видання ASTRA, посилаючись на власні дані.

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Авіабомби знайшли біля одного з сіл

За наявною інформацією, дві авіабомби ФАБ-500 виявили за 2 кілометри від села Крюково 30 березня. Лиш за останні два тижні відомо вже про 14 авіабомб, які впали у Бєлгородській області.

Де та коли фіксували падіння інших авіабомб:

20 березня надійшла інформація про ФАБ, які впали у кількох селах: Введенська Готня та Замостя.

21 березня відразу дві ФАБ-500 виявили у районі села Антонівка, що у Грайворонському міському окрузі, а також у Борисівському районі у районі села Крюкове.

22 березня відразу дві ФАБ-250 знайшли у районі села Шалаєве, що у Валуйському міському окрузі та за 5 кілометрів від села Казинка, що у цьому ж окрузі.

25 березня у районі села Смородине Яковлевського майського округу виявили ФАБ-50, а ФАБ-250 цього ж дня знайшли у районі села Зибине Борисівського району.

27 березня ФАБ-500 виявили у районі села Безсонівка.

28 березня зранку дві ФАБ-250 виявили у районі села Безімено, а пізніше ФАБ-500 знайшли у селі Нечаєвка.

Крім того, між селами Безсонівка та Весела Лопань у Бєлгородському районі 28 березня виявили кориговану авіабомбу на 1,5 тонни у тротиловому еквіваленті. Її "впустив" бомбардувальник Росії. Дорогу між селами перекрили, коли виявили КАБ-1500.

Місцеві мешканці скаржилися на скидання авіабомб

Напередодні Легіон "Свобода Росії" виклав у мережу уривок перехопленої розмови росіян. Вона демонструє, що російські військові дійсно бомблять Бєлгродську область.

У цій розмові чути голос чоловіка, який, імовірно, спілкувався зі своєю мамою. Вона, ймовірно, мешкала у селі, на яке падали ті самі "великі бомби".

Ну, він сказав, що зараз вони (російські військові – 24 Канал) скидають великі бомби. Зараз літак, каже, високо летить, і плануючі бомби скидають туди,

– зауважив росіянин.

Цими словами він підтвердив, що російські військові не гребують тероризуванням мешканців своєї ж країни. І використовують для цього авіабомби, які скидають з літаків.