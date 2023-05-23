У центрі Бєлгорода пролунав потужний вибух: повідомляють про прильоти по ФСБ і МВС

Неспокійно було близько півночі у Бєлгороді. Відомо, що в центрі міста пролунав потужний вибух. Невдовзі надійшла інформація про можливе влучання у будівлі ФСБ і МВС.

Як розповідають місцеві ЗМІ, спочатку у Бєлгороді прогримів вибух. Після цього у небо піднявся стовп диму, передає 24 Канал.

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Кажуть про приліт по ФСБ і МВС

У мережі поширюють фото та відео. Очевидці зазначають, що пізно ввечері міг статися приліт у споруди ФСБ і МВС.

Іронічно на вибухи у Бєлгороді відреагував активіст Сергій Стерненко. Він повідомив у своєму телеграмі про вибух і написав: "Знову бомбу на себе впустили?"

У Бєлгороді видніється дим на місці вибуху: дивіться відео

Цікаво, що інші росЗМІ активно підхопили інформацію про приліт по спорудах ФСБ і МВС. Припускають, що на будівлю скинули з дрона вибухівку. Власне, на даху одного з будинків видніється дим.

Кажуть про приліт по споруді ФСБ та МВС: дивіться відео

Що каже про ситуацію місцева влада

Так званий губернатор Гладков, якого вдень обкладали матюччам місцеві мешканці, відреагував на вибухи. Він зазначив, що ЗСУ буцімто обстріляли населений пункт Борисівка. За його словами, попередньо минулося без постраждалих.

З квадрокоптера скинули вибуховий пристрій на одну з адміністративних споруд, займання немає, дах пробило. Всі служби виїхали на місце,

– додав він.

Місцева влада каже про приліт по адміністративній споруді: дивіться відео

Вкрай несподівано, що він не використовував улюблену байку про роботу ППО. Натомість взявся за нову легенду про буцімто "атаку дронами".

Зауважимо, що Бєлгородщину лихоманить з самого ранку 22 травня. Окупанти бідкалися на буцімто "прорив ДРГ".

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