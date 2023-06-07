Щоб тримати "оборону": росіяни відправляють на Бєлгородщину курсантів та строковиків

Бійці РДК та легіону "Свобода Росії" успішно йдуть до своєї мети зі звільнення російських територій від путінського режиму. Російська армія, щоб "стримати" дії добровольців, почала кидати у Бєлгородську область достроково випущених курсантів військових закладів та строковиків.

Про це ексклюзивно розповіли 24 Каналу джерела у спецслужбах. Окрім того, курсантам заявляють, що їх буцімто відправляють на "стажування".

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Не хочуть переганяти резерви

Джерела стверджують, що у Бєлгородську область перекидають курсантів, яких достроково випускають із військових навчальних закладів. Там їх призначають офіцерами та командирами груп. Ба більше, підпорядковуються вчорашнім курсантам звичайні строковики. Таке перекидання солдат росіяни пояснюють тим, що вони буцімто будуть нести службу "у безпечній зоні" поблизу кордону.

Ясна річ, юні військові не бажають кидатися у бій з головою. Вони намагаються уникати зіткнень з бійцями РДК та легіону "Свобода Росії".

Бажань вступати у бій у них не сильно багато, тому намагаються боєзіткнень уникати. Через це втрати не сильно й великі,

– заявили джерела.

За попередніми даними, відомо, що на Бєлгородщині загинуло близько 10 солдатів строкової служби, ще 20 – отримали поранення.

Курсантам роздали автомати й лопати

Військовий експерт Олег Жданов раніше також заявляв, що на кордон з Україною в Бєлгородській області кинули курсантів. На його думку, начальник російського генштабу Гєрасімов має чітку позицію щодо того, що військових з лінії фронту не будуть знімати. Тому доводиться шукати так зване "підкріплення оборони" деінде. "Живим м'ясом" у Бєлгородську область почали кидати курсантів військових навчальних закладів.

За словами Жданова, "оборону" тримають щонайменше 200 курсантів. Їм записують це як "стажування".

"Роздали автомати, лопати й кинули на підсилення. Де саме вони з'являться – подивимося за декілька діб, коли стане зрозуміло в ході зіткнень. Або розвідка скаже на яку ділянку їх кинули у Бєлгородській області", – заявив експерт.

Росіяни бідкаються й закликають ввести війська на Бєлгородщину

Бійці РДК та легіону "Свобода Росії" не припиняють своєї операції зі звільнення на території Бєлгородщини. Через це 1 червня росіяни почали у паніці тікати з Шебекіно, яке опинилося в епіцентрі подій.

Місцеві почали скиглити, що буцімто відбуваються бої з прикордонниками, у яких беруть участь і строковики. Нажахані росіяни вимагали від влади, щоб "ще вчорашніх дітей" прибрали із зони бойових дій.

"Приберіть строковиків, там уже йдуть реальні військові дії",

– бідкалися місцеві.