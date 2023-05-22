Ледь не заїкалася: Скабєєва тривожно побідкалася на "жахи" на Бєлгородщині
Росіяни нарікають, що 22 травня на Бєлгородщину пробралася так звана "ДРГ". На це блискавично відреагувала пропагандистка Ольга Скабєєва. Її сміливість і запал цього разу замінила тривожність.
Так і хочеться цілою редакцією 24 Каналу спитати в однієї з головним пропагандистів Кремля: "Оля, а шо с ліцом". Якщо ж серйозно, то її реакція на події у Бєлгородській області чудово демонструє нікчемність та кволість країни, яка прагнула за "три дні" захопити Київ, а потім і всю Україну.
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Доповідь Скабєєвої була тривожною
Ситуацію у Бєлгородській області російська пропагандистка окреслила словом "жах". Тривожним тоном вона у своєму шоу розповіла про те, що відбувається у прикордонному регіоні.
Ну і прямо зараз тривожні новини, чекаємо на офіційні підтвердження, але вже нині з'являється величезна кількість повідомлень, зокрема відеосвідчення жахів, які тепер розгортаються на кордоні з Бєлгородською областю,
– бідкається вона.
За словами Скабєєвої, на кордоні з Бєлгородською областю, у селі Дронівка, був "запеклий бій з українською ДРГ". Мовляв, з обох сторін використовується військова техніка. Ба більше, припустила, що в так званій "диверсійній атаці" з боку нашої держави залучений ще й танк.
Так звана "ДРГ" у Бєлгороді: що відомо
- Вкрай неспокійною ситуація була у Бєлгородській області з самого ранку 22 травня. Відомо, що у регіоні чули "бавовну", роботу артилерії, небом літала авіація, а сушею пересувалася бронетехніка.
- Невдовзі надійшла інформація про те, що без світла буцімто залишилися села Гора-Поділ і Козинка. Вони розташовані у Грайворонському окрузі.
- Відомо також про те, що до лікарні відправили заступника глави адміністрації Грайворона. Він зазнав поранення гомілки.
- У традиційній манері, Росія вирішила у всьому звинуватити Україну. Тим часом, за все на себе відповідальність взяли російські добровольчі батальйони. Вони зазначили, що займаються рейдом прикордонних регіонів країни.
- У ГУР МО згодом підтвердили, що легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус проводять операцію. Її мета – створення "смуги безпеки", яка дозволила б захистити цивільних українців від атак з боку країни-агресорки.