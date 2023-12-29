Бєлгород передав естафету Брянську: місцевим не спиться через вибухи

Пізно ввечері 29 грудня безсоння турбувало мешканців не лише Бєлгорода. Вибухи чули також у Брянську.

Про це розповідають у місцевих телеграм-каналах. Росіяни скаржуться на те, що в регіоні гучно.

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У Брянську гучно бахкає

Росіяни у найкращих традиціях продовжують оперативно фільмувати все, що відбувається. Вони діляться як роликами з камер спостереження, так і знятими зі смартфонів. На них можна почути дуже і дуже гучні вибухи.

Пізніше губернатор Брянської області Богомаз вирішив бодай трохи заспокоїти населення. Запевняв, що над регіоном буцімто працює ППО.

Знищені два безпілотні літальні апарати літакового типу,

– зазначив він.