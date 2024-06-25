Потужні вибухи, дим і пошкоджені будинки: окупанти бідкаються на атаку дронів на Бєлгородщині

Окупанти заявили про "масовану атаку" дронів у Бєлгородській області. Так, в Бєлгороді пролунали потужні вибухи, а у мережі повідомляють про руйнування.

Водночас російські пропагандистські ресурси традиційно заявляють про "успішне відбиття атаки". Окрім того, окупантам також ввижалася "ракетна небезпека", тому місцевих жителів закликали сидіти у підвалах, передає 24 Канал.

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У Бєлгороді лунали вибухи

Близько опівночі у Бєлгороді пролунали потужні вибухи. Так, росіяни бідкалися на "масовану атаку безпілотників", а також бідкалися на попередження про "Ракетну небезпеку".

Хоча пропагандистські ресурси заявляють про нібито "успішне відбиття атаки" й "влучну" роботу російських зенітників, в місцевих телеграм-каналах публікують реальні наслідки. Так, у мережі опублікували відео, на якому чутно проліт безпілотника, а після – потужний вибух.

Вибух в Бєлгороді: дивіться відео

У місцевих телеграм-каналах також заявляють про руйнування. Так, окупанти повідомляють про пошкодження в багатоповерхівках в кількох районах Бєлгорода.

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Окрім того, вибухи лунали й в Грайвороні, Томарівка, Шебекіно та інших населених пунктах Бєлгородщини.

Згодом загроза атаки дронів поширилася й на інші області. Зокрема, про небезпеку окупанти вже попередили жителів Курської та Воронезької області.

Повторні вибухи в Бєлгороді

Близько о 01:00 в Бєлгороді знову пролунали вибухи. Щоправда, тепер окупанти бідкаються на нібито "комбіновану атаку".

У пропагандистських телеграм-каналах заявляють, що Бєлгородщину намагаються атакувати "десятки дронів".

Гладков заявив про постраждалих

Губернатор Бєлгородської області Вячєслав Гладков прокоментував вибухи в Бєлгороді. За його словами, внаслідок вибухів вибито 4 вікна в 4 багатоповерхівках, окрім того, пошкоджено покрівлю та фасад. Гладков також повідомив про пошкодження 2 комерційних об'єктів, 4 автомобілів та лінії газопостачання.

Також є руйнування й в селищі Сєвєрний. Там також вибило вікна у квартирах багатоповерхівок.

Гладков заявив, що внаслідок вибухів постраждала 1 жінка. Вона буцімто отримала перелом правої руки та з черепно-мозковою травмою була госпіталізована.