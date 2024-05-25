У Бєлгороді пролунало близько 20 вибухів: росіяни кажуть про роботу ППО
Після того, як Росія цілий день тероризувала Харків, у Бєлгородській області оголошено повітряну тривогу. Також повідомляють про вибухи.
У Бєлгороді ввечері 25 травня пролунало близько 20 вибухів. Російські телеграм-канали пишуть про влучання в житловий будинок, передає 24 Канал.
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Росіяни кажуть про роботу ППО
У Бєлгороді неспокійний вечір. Російські телеграм-канали пишуть про пожежу на вулиці Конєва у місті. Крім цього, також повідомляють про влучання у житловий будинок. Там спалахнула пожежа. Крім цього, горить автомобіль.
У Бєлгороді неспокійно: дивіться відео
Пишуть також про пошкодження будинків одразу на кількох вулицях.
У Бєлгороді пожежа: дивіться відео
Уточнили, що будинок розташований у пригороді.
У Бєлгороді масштабна пожежа: дивіться відео
Раніше росіяни тричі за день били по Харкову. Зокрема, завдали удару по гіпермаркету "Епіцентр", було влучання снаряда у парк та по Шевченківському районі міста.
Влучання у Бєлгороді: дивіться фото
У Бєлгороді заявили про обстріл села Вознесенівка
- У Бєлгородській області бідкаються, що село Вознесенівка Шебекинського міського округу атакують дрони. Очевидці повідомили про гучні вибухи, згодом – про пожежу.
- Про вибухи повідомляють російські телеграм-канали. Водночас місцева влада заявила про атаку безпілотників.
- Згодом стало відомо, що унаслідок вибухів горить резервуар з паливом на території сільгосппідприємства. Крім цього, унаслідок вибухів посічені складські приміщення та ангари з технікою. Водночас окупанти визнали, що сталося займання ємності з паливом.