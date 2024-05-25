У Бєлгороді пролунало близько 20 вибухів: росіяни кажуть про роботу ППО

Після того, як Росія цілий день тероризувала Харків, у Бєлгородській області оголошено повітряну тривогу. Також повідомляють про вибухи.

У Бєлгороді ввечері 25 травня пролунало близько 20 вибухів. Російські телеграм-канали пишуть про влучання в житловий будинок, передає 24 Канал.

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Росіяни кажуть про роботу ППО

У Бєлгороді неспокійний вечір. Російські телеграм-канали пишуть про пожежу на вулиці Конєва у місті. Крім цього, також повідомляють про влучання у житловий будинок. Там спалахнула пожежа. Крім цього, горить автомобіль.

У Бєлгороді неспокійно: дивіться відео

Пишуть також про пошкодження будинків одразу на кількох вулицях.

У Бєлгороді пожежа: дивіться відео

Уточнили, що будинок розташований у пригороді.

У Бєлгороді масштабна пожежа: дивіться відео

Раніше росіяни тричі за день били по Харкову. Зокрема, завдали удару по гіпермаркету "Епіцентр", було влучання снаряда у парк та по Шевченківському районі міста.

Влучання у Бєлгороді: дивіться фото

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