"Трєвожниє вєсті": посадовці Бєлгорода вже панікують, а губернатор марить, що все добре

22 травня на Бєлгородщині та Брянщині неспокійно. Місцева влада заговорила про "трєвожниє вєсті" у регіонах.

Водночас губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков намагається вдати вигляд, що "все добре". Про це він сказав у своїй соцмережі, інформує 24 Канал.

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У Бєлгороді вже панікують

Влада Бєлгородщини провела термінову нараду. Під час засідання посадовці заговорили про "трєвожниє вєсті" з військової частини у регіоні. Однак подробиць чиновникам так і не розкрили.

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Губернатор Гладков заволав про масовану інформаційну атаку на Бєлгородську область. Зокрема він повідомив про нібито обстріл Грайворонського району. За словами чиновника, ніхто не постраждав.

Також йде поширення інформації про евакуацію з Шебекіно. Це брехня, цього немає. Коли буде погіршення або покращення – ми скажемо,

– заявив губернатор.

Звичайно ж, сподіваємось, що на Росію чекає лише погіршення.

Що цьому передувало