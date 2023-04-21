У Бєлгороді вибух був такий, що автівку потужною хвилею закинуло на дах магазину

Пізно ввечері 20 квітня окупанти у Бєлгороді обстріляли самі себе. З російського бомбардувальника випав боєприпас, який і спричинив значні руйнування.

Російські телеграм-канали повідомляють, що внаслідок події ударною хвилею на дах магазину викинуло автомобіль.

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Також внаслідок вибуху асфальт буквально був вивернутий навиворіт. Пошкоджено кілька авто, у будинках вибито вікна.



Наслідки вибуху у Бєлгороді / Фото з російських телеграм-каналів

На одному з відео місцева мешканка однієї з постраждалих квартир констатувала реальний стан справ у своїй квартирі, в Бєлгороді, в Росії.

Що кажуть росіяни: дивіться відео (Увага! Присутня ненормативна лексика, 18+)

Що відомо про вибух у Бєлгороді

Ввечері 20 квітня у російському місті Бєлгород стався вибух, на одній з вулиць міста утворилася 20-метрова вирва. Внаслідок вибуху пошкоджено 4 квартири і кілька автомобілів, постраждали дві людини.

Причиною вибуху у російському місті Бєлгород стало падіння авіаційного боєприпасу під час польоту винищувача-бомбардувальника Су-34 Повітряно-космічних сил РФ.

Журналіст Денис Казанський звернув увагу, що російські телеграм-канали ще до офіційного повідомлення міністерства оборони припускали, що це був удар Росії. Перед цим росЗМІ стверджували, що над областю "гучно". Місцевий губернатор В’ячеслав Гладков підтвердив вибух та "утворення вирви радіусом 20 метрів", але не повідомив подробиці.

Додамо, що 16 квітня у російський Бєлгород знову завітала "бавовна" – там у ТЕС прилетів безпілотник. Це вже прокоментували в українській розвідці. Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов сказав, що росіяни мають звикнути, що поки вони ведуть загарбницьку війну, на їхній території немає безпечних місць. До того ж війна вже пришла в оселю до кожного окупанта і кожного підданого російському режиму.