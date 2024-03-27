В Бєлгороді чули вибухи біля будівлі управління МВС: окупанти бідкаються на атаку БпЛА

Вдень 27 березня біля будівлі МВС Росії у Бєлгороді пролунав потужний вибух. Адміністративна будівля стала ціллю БпЛА.

Дорогу біля будівлі перекрили, туди приїхали "швидкі". Російська влада визнала атаку і заявила про одну поранену людину

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Атака по МВС Росії

Близько 15:50 27 березня у Бєлгороді раптово пролунав потужний вибух. Повідомляється, що його причиною стала атака БпЛА по адміністративній будівлі російського МВС.

За словами губернатора Бєлгорода, є одна постраждала – у жінки осколкове непроникне поранення грудей та різана рана руки. Її доставили до лікарні. Водночас російські ЗМІ писали, що внаслідок удару постраждало принаймні 4 людини.

Якщо ж говорити про саму будівлю, то внаслідок вибуху вибиті вікна на 3 та 4 поверхах, посічено фасад. Також пошкоджено кілька кабінетів. На місце прибули оперативні служби. Дороги на місці інциденту перекриті.

Росіяни перекрили дорогу біля будівлі МВС / фото з соцмереж

Вибухи на окупованих територіях